«Хетафе» рассматривает возможность назначения Рауля Гонсалеса на пост главного тренера.

45-летний специалист в настоящий момент возглавляет «Кастилью» – вторую команду «Реала». Контракт легендарного экс-нападающего истекает в конце месяца, и он, как ожидается, не будет продлевать договор. По информации Marca, новым местом работы Рауля может стать «Хетафе». Нынешний наставник команды Хосе Бордалас, вероятно, покинет свой пост, и в таком случае руководство клуба внимательно изучит кандидатуру Рауля.

«Хетафе» финишировал на 15-й строчке в завершившемся розыгрыше Ла Лиги.

Рауль Гонсалес занимает должность в «Кастилье» с 2019 года. Ране он также возглавлял юношеские команды «сливочных».