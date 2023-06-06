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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рауль может возглавить клуб Ла Лиги слухи

06 Июня 2023 • 20:19 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Атлетик Б
окончен

«Хетафе» рассматривает возможность назначения Рауля Гонсалеса на пост главного тренера.

45-летний специалист в настоящий момент возглавляет «Кастилью» – вторую команду «Реала». Контракт легендарного экс-нападающего истекает в конце месяца, и он, как ожидается, не будет продлевать договор. По информации Marca, новым местом работы Рауля может стать «Хетафе». Нынешний наставник команды Хосе Бордалас, вероятно, покинет свой пост, и в таком случае руководство клуба внимательно изучит кандидатуру Рауля.

«Хетафе» финишировал на 15-й строчке в завершившемся розыгрыше Ла Лиги.

Рауль Гонсалес занимает должность в «Кастилье» с 2019 года. Ране он также возглавлял юношеские команды «сливочных».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рауль Гонсалес Хетафе Хосе Бордалас
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