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Кейн станет приоритетом «Реала», если Бензема уйдёт

30 Мая 2023 • 15:17 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
04.06 19:30

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн станет приоритетным кандидатом на замену Кариму Бензема в мадридском «Реале», если французский форвард решит уйти свободным агентом. Об этом сообщает издание COPE.

Источник сообщает, что возможный уход Карима Бензема в Саудовскую Аравию заставил «Реал» усиленно работать над его потенциальной заменой. Бензема ещё не принял окончательное решение, но сообщается, что француз очень близок уходу.

Напомним, у Кейна заканчивается контракт с «Тоттенхэмом» летом 2024 года. Ранее сообщалось, что англичанин хочет остаться в Премьер-лиге в случае ухода из своей команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Карим Бензема Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
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