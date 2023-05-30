Кейн станет приоритетом «Реала», если Бензема уйдёт

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн станет приоритетным кандидатом на замену Кариму Бензема в мадридском «Реале», если французский форвард решит уйти свободным агентом. Об этом сообщает издание COPE.

Источник сообщает, что возможный уход Карима Бензема в Саудовскую Аравию заставил «Реал» усиленно работать над его потенциальной заменой. Бензема ещё не принял окончательное решение, но сообщается, что француз очень близок уходу.

Напомним, у Кейна заканчивается контракт с «Тоттенхэмом» летом 2024 года. Ранее сообщалось, что англичанин хочет остаться в Премьер-лиге в случае ухода из своей команды.