«Реал» - «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 38-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал» играет против «Атлетика».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Атлетик Б
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Протокол игры
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль•Милитао Эдер•Рюдигер Антонио•Начо Фернандес•Камавинга Эдуардо•Кроос Тони•Себальос Дани•Родриго•Бензема Карим•Винисиус Жуниор
Унай Симон•Де Маркос Оскар•Вивиан Даниэль•Паредес Айтор•Юри Берчиче•Эррера Андер•Весга Микель•Уильямс Иньяки•Сансет Ойян•Уильямс Нико•Гурусета Горка
04 июня. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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