Бензема ранее пообещал «Реалу», что продлит контракт, но француз может передумать

Мадридский «Реал» может лишиться своего лучшего бомбардира Карима Бензема, который всерьёз задумался об уходе из команды на правах свободного агента. По информации от журналиста Хорхе Пикона, француз ранее пообещал руководству «королевского клуба», что продлит контракт. Тем не менее, нападающий может передумать.

Как и сообщалось ранее, Бензема получил предложение из Саудовской Аравии. В этой стране ему предлагают зарплату в размере 300 миллионов евро в год – такие же деньги сейчас получает самый высокооплачиваемый игрок планеты Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср».

«Реал» пока не может гарантировать, что Бензема останется на следующий сезон. Клуб усиленно начал мониторить трансферный рынок в поисках нового форварда.