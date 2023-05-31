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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема советовался с Роналду о переходе в саудовскую лигу слухи

31 Мая 2023 • 21:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
04.06 19:30

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема советовался со своим бывшим одноклубником Криштиану Роналду по вопросам о лиге Саудовской Аравии и жизни в этой стране.

По информации от Diario AS, Бензема проявляет интерес к перспективам игры в Саудовской Аравии и жизни в этой стране. Он обратился к португальцу, с которым выступал в «Реале», чтобы тот поделился своим опытом: в данный момент Роналду играет в составе клуба «Аль-Наср».

Ранее сообщалось, что переговоры между чемпионом Саудовской Аравии «Аль-Иттихадом» и Бензема находятся на финальной стадии, и сделка близка к завершению.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Карим Бензема Аль-Наср Аль-Иттихад трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
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