Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема советовался со своим бывшим одноклубником Криштиану Роналду по вопросам о лиге Саудовской Аравии и жизни в этой стране.

По информации от Diario AS, Бензема проявляет интерес к перспективам игры в Саудовской Аравии и жизни в этой стране. Он обратился к португальцу, с которым выступал в «Реале», чтобы тот поделился своим опытом: в данный момент Роналду играет в составе клуба «Аль-Наср».

Ранее сообщалось, что переговоры между чемпионом Саудовской Аравии «Аль-Иттихадом» и Бензема находятся на финальной стадии, и сделка близка к завершению.