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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лунин хочет уйти из «Реала» слухи

30 Мая 2023 • 21:07 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
04.06 19:30

Молодой украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин хочет покинуть клуб.

Как сообщает Marca, голкипер желает иметь больше игровой практики, но он понимает, что в «Реале» это будет тяжелой задачей. Руководство «сливочных» уже ищет ему замену.

По информации источника, если в прошлом году в похожей ситуации рассматривались варианты с Давидом Оспиной и Габриэлем Слониной, то в данный момент в первую очередь в «Реале» на позиции Лунина видят Давида Сорию, основного вратаря «Хетафе», чей контракт истекает через месяц.

Контракт Лунина с «Реалом» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел семь матчей в Ла Лиге, пропустив семь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хетафе Давид Сория Андрей Лунин трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
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