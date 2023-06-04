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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема забил за «Реал» в прощальном матче, а ничьей с «Атлетиком» хватило, чтобы остаться на втором месте

04 Июня 2023 • 21:26 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Атлетик Б
окончен

«Реал» и «Атлетик» Бильбао сыграли в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 38-го тура Ла Лиги состоялся 4 июня на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Протокол игры  
Реал Мадрид1:1Атлетик Б
  49'Сансет Ойян (0:1)
(1:1) Бензема Карим72'  
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль  85'Милитао ЭдерРюдигер АнтониоНачо ФернандесКамавинга Эдуардо 58' (Тчуамени Орельен ( 58') Кроос ТониСебальос Дани  55' 58' (Асенсио Марко ( 58') РодригоБензема Карим 74' (Модрич Лука ( 74') Винисиус Жуниор
Запасные: Вальверде ФедерикоОдриосола АльвароВаскес ЛукасДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейВальехо ХесусМенди ФерланАлаба Давид
Унай СимонДе Маркос ОскарВивиан ДаниэльПаредес АйторЮри Берчиче  71'Эррера Андер 64' (Беренгер Алекс ( 64') Весга Микель 67' (Венседор Унай ( 67') Уильямс ИньякиСансет Ойян  57' 77' (Муньяин Икер ( 77') Уильямс Нико 64' (Саррага Ойер ( 64') Гурусета Горка 77' (Гарсия Рауль ( 77')
Запасные: Бита ДжуниорАгиррезабала ЖульенБаленсиага МикельЛекуе ИньигоMalcom AresКапа АндерГомес Унаи
04 июня. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

Прощальный матч Карима Бензема состоялся в последнем туре чемпионата Испании. За пару часов до игры с «Атлетиком» мадридский «Реал» объявил, что француз покидает клуб после 14 лет славной карьеры. Масса титулов, «Золотой мяч», мировое признание и… место в основе на игру против Бильбао. Помогали Кариму в последнем матче за «Реал» молодые бразильцы Винисиус и Родриго, полузащиту составили Кроос, Себальос и Камавинга.

Однако не о них говорили на первых минутах. Первый угловой «Атлетика» завершился ударом, на который среагировал только Тони Кроос, подставивший руку. Пенальти был назначен уже на десятой минуте матча, но Микель Весга не смог переиграть Куртуа. Тибо действовал по удару и в шикарном броске достал мяч из угла ворот. Невероятное спасение от бельгийского голкипера.

«Реал» побежал отвечать и захватил инициативу. Правда, долго мадридцы обходились без серьёзных уколов, только под конец тайма разогнались по-настоящему. Родриго начал проход на правом краю, прорвался сквозь двух защитников, вошёл в штрафную площадь и пробил, но попал в распластавшегося Вивиана. Затем Родриго же создал шикарный шанс для Бензема, покатив Кариму практически на пустые ворот. Теперь уже Берчиче заблокировал удар.

«Реал» загубил свои шансы, а на старте второго тайма получил ответку. Себальос у своей штрафной площади мяч потерял, Сансет по правому краю штрафной площади выскочил на рандеву с Куртуа, первым ударом направил мяч точно в голкипера, а вторым уже вколотил под перекладину – 0:1. Через 15 минут «Атлетик» мог ещё и удвоить преимущество в счёте, но Тибо Куртуа плечом отбил удар Уильямса, вывалившегося на рандеву с бельгийцем.

«Реал» играл слабо, особо не старался, но поражения всё же избежал. Берчиче в борьбе с Милитао откровенно помог себе рукой, врезав по лицу сопернику. Арбитр указал на «точку», а пенальти вызвался исполнять Бензема. Карим пробил низом по центру, Симон не угадал – 1:1. Ещё через десять минут Винисиус уложил мяч в сетку, реализовав выход один на один, но сделал это из очевидного офсайда. Легитимных голов больше не было.

Карим Бензема забил за «Реал» в прощальном матче, но принёс только ничью. «Королей» спас «Вильярреал», который в компенсированное время устроил ничью с «Атлетико», и оставил «Реал» на втором месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетик Бильбао
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