Кейн интересен «Реалу», но клуб не хочет вести переговоры с президентом «Тоттенхэма» Леви

Мадридский «Реал» проявляет серьёзный интерес к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну, который в этом сезоне забил 30 голов в Английской премьер-лиге, повторив свой индивидуальный рекорд результативности.

Как сообщает Marca, «Реал» с радостью бы оформил трансфер Кейна, но «королевский клуб» не хочет вести дела с президентом «Тоттенхэма» Даниэлем Леви. «Сливочные» понимают, что руководитель «шпор» попросит за трансфер слишком большие деньги. Если Кейн не продлит свой контракт и станет свободным агентом через год, «Реал» постарается побороться за его подписание.

Напомним, Кейн этим летом может оказаться в «Манчестер Юнайтед», который попробует провернуть трансфер.