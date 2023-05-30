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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн интересен «Реалу», но клуб не хочет вести переговоры с президентом «Тоттенхэма» Леви

30 Мая 2023 • 11:16 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
04.06 19:30

Мадридский «Реал» проявляет серьёзный интерес к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну, который в этом сезоне забил 30 голов в Английской премьер-лиге, повторив свой индивидуальный рекорд результативности.

Как сообщает Marca, «Реал» с радостью бы оформил трансфер Кейна, но «королевский клуб» не хочет вести дела с президентом «Тоттенхэма» Даниэлем Леви. «Сливочные» понимают, что руководитель «шпор» попросит за трансфер слишком большие деньги. Если Кейн не продлит свой контракт и станет свободным агентом через год, «Реал» постарается побороться за его подписание.

Напомним, Кейн этим летом может оказаться в «Манчестер Юнайтед», который попробует провернуть трансфер.

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Реал Мадрид Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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