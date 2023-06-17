Бывший футболист «Челси» и «Реала» Эден Азар может вернуться в родной бельгийский чемпионат.

По информации журналиста Саши Тавольери, несмотря на то, что такое развитие событий маловероятно, возможность возвращения в местный Первый дивизион хорошо продумана нападающим. Сообщается, что клубом для продолжения карьеры может стать «РВДМ 47», в котором выступает родной брат Эдена Килиан. По слухам, финансовый фактор в подобной сделке станет второстепенным.

Напомним, что в конце нынешнего сезона Эден Азар покинул мадридский «Реал» после четырёх лет в испанском гранде. В футболке «королевского» клуба 32-летний форвард провёл лишь 76 матчей во всех турнирах и забил семь голов.

