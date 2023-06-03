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Анчелотти: «Легенды «Реала» должны остаться здесь до конца карьеры»

03 Июня 2023 • 15:16 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
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04.06 19:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем некоторых игроков команды.

Недавно слухи отправляли Карима Бензема в саудовский «Аль-Иттихад», однако француз решил остаться. По словам Анчелотти, это вполне ожидаемо.

«Бензема связан с «Реалом» контрактом ещё на один год, и в этом ситуации, думаю, всё предельно ясно.

Думаю, легенды клуба должны завершить свою карьеру именно здесь, но у них самих, конечно, может быть своё мнение на этот счёт.

Что касается контрактов Начо и Себальоса, всё зависит от них самих. Их будущее находится в их руках, всё решится после окончания сезона», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема Начо Фернандес Дани Себальос
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
03 Июня 2023 в 15:34
при всем уважении к Бензема, но он уже ослаб, он не потянет целый сезон основным форвардом если они хотят за что то бороться. если хочет завершить там карьеру да ради бога, но возьмите основного форварда, а Карим будет на подмене.
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