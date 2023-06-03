Анчелотти: «Легенды «Реала» должны остаться здесь до конца карьеры»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем некоторых игроков команды.

Недавно слухи отправляли Карима Бензема в саудовский «Аль-Иттихад», однако француз решил остаться. По словам Анчелотти, это вполне ожидаемо.

«Бензема связан с «Реалом» контрактом ещё на один год, и в этом ситуации, думаю, всё предельно ясно.

Думаю, легенды клуба должны завершить свою карьеру именно здесь, но у них самих, конечно, может быть своё мнение на этот счёт.

Что касается контрактов Начо и Себальоса, всё зависит от них самих. Их будущее находится в их руках, всё решится после окончания сезона», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти.