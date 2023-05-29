На этой неделе может решиться судьба Карло Анчелотти, главного тренера мадридского «Реала».

В среду «сливочные» планируют возобновить тренировки после нескольких выходных. К тому времени Карло Анчелотти надеется на официальное заявление от клуба, что он останется главным тренером команды на сезон 2023/24, сообщает издание The Athletic.

После поражения в поединке с «Манчестер Сити» со счетом 0:4 в Лиге чемпионов, Анчелотти встретился с президентом клуба Флорентино Пересом на тренировочной базе. Основной темой обсуждения был анализ этой игры.

По сообщению издания, анонимные источники в тренерском штабе заявили, что Анчелотти и его команда считают, что они продолжат работу в «Реале». Контракт итальянца рассчитан до июля 2024 года.