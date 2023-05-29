Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал», «Милан» и «ПСЖ» – наиболее заинтересованные клубы в услугах Асенсио

29 Мая 2023 • 15:26 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
04.06 19:30

У полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио есть три реальных варианта для продолжения карьеры. Как сообщает инсайдер Альберто Перейра, наибольший интерес в трансфере проявляют три клуба – «ПСЖ», «Милан» и лондонский «Арсенал».

Асенсио отклонил последнее предложение «Реала» по поводу продления контракта. Ожидается, что «королевский клуб» больше не будет пытаться сохранить футболиста. Скорее всего, Марко покинет команду на правах свободного агента.

Напомним, Асенсио хочет получать стабильную игровую практику в новой команде. В мадридском «Реале» Марко в последние сезоны не является регулярным игроком стартового состава.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
16:44 · Англия. Премьер-лига
Алексис Санчес хочет вернуться в АПЛ – у него есть вариант
16:39 · Англия. Премьер-лига
Маунт обратился к фанатам после провального сезона «Челси»
16:25 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» – один из множества вариантов продолжения карьеры для Канселу
16:14 · Англия. Премьер-лига
Мудрика высмеяли за слова оператору
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» попробует подписать Кайседо, если сделка по Угарте сорвётся
15:41 · Англия. Кубок Англии
Холанн: «Сейчас мы должны думать о финале Кубка Англии, а не Лиги чемпионов»
15:40 · Англия. Премьер-лига
Почеттино стал пятым тренером в истории, который работал в «Челси» и «Тоттенхэме»
15:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не хочет продавать Фабиу Карвалью
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов продать Канселу летом
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не связывался с Почеттино в нынешнем году
15:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал», «Милан» и «ПСЖ» – наиболее заинтересованные клубы в услугах Асенсио
15:19 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может арендовать Скамакку на следующий сезон
15:18 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» уверен в продлении контракта Гимараэса, на игрока претендует «Барселона» 1
15:15 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Челси» прокомментировали назначение Почеттино
15:10 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» объяснили, почему выбрали Почеттино
Все новости
Рекомендуем