«Арсенал», «Милан» и «ПСЖ» – наиболее заинтересованные клубы в услугах Асенсио

У полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио есть три реальных варианта для продолжения карьеры. Как сообщает инсайдер Альберто Перейра, наибольший интерес в трансфере проявляют три клуба – «ПСЖ», «Милан» и лондонский «Арсенал».

Асенсио отклонил последнее предложение «Реала» по поводу продления контракта. Ожидается, что «королевский клуб» больше не будет пытаться сохранить футболиста. Скорее всего, Марко покинет команду на правах свободного агента.

Напомним, Асенсио хочет получать стабильную игровую практику в новой команде. В мадридском «Реале» Марко в последние сезоны не является регулярным игроком стартового состава.