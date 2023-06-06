Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич решил продлить контракт с клубом.

По информации хорватского издания Index.hr, обладатель «Золотого мяча» продлил контракт с мадридским «Реалом» на один год до 30 июня 2024 года. Об этом источнику сообщил анонимный представитель клуба.

«Лука уже подписал контракт до 30 июня 2024 года. В следующем сезоне он будет нашим вторым капитаном», – заявил представитель клуба.

Ранее поступала информация, что Модрич получил крупное предложение от одного из клубов Саудовской Аравии, по которому хорватская звезда могла заработать 120 миллионов евро за 3 года.