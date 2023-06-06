Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич решил продлить контракт с «Реалом» слухи

06 Июня 2023 • 19:31 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Атлетик Б
окончен

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич решил продлить контракт с клубом.

По информации хорватского издания Index.hr, обладатель «Золотого мяча» продлил контракт с мадридским «Реалом» на один год до 30 июня 2024 года. Об этом источнику сообщил анонимный представитель клуба.

«Лука уже подписал контракт до 30 июня 2024 года. В следующем сезоне он будет нашим вторым капитаном», – заявил представитель клуба.

Ранее поступала информация, что Модрич получил крупное предложение от одного из клубов Саудовской Аравии, по которому хорватская звезда могла заработать 120 миллионов евро за 3 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
20:19 · Испания. Ла Лига
Рауль может возглавить клуб Ла Лиги слухи
19:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не гарантирует Месси, что сможет его зарегистрировать слухи
19:31 · Испания. Ла Лига
Модрич решил продлить контракт с «Реалом» слухи
19:21 · Испания. Ла Лига
Пике раскритиковал руководство «Барселоны»
18:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» зарегистрировала Гави как игрока основы
18:17 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Хаверца в «Реал» сорвался 1 слухи
16:38 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «Атлетико» могут совершить громкий обмен игроками 2
15:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» обыграла «Виссел Кобе» с Иньестой 1
15:28 · Испания. Ла Лига
Журналист сообщил «нехорошие новости» о Месси 2
14:51 · Испания. Ла Лига
Мендилибар останется тренером «Севильи» официально
14:38 · Испания. Ла Лига
Месси устал от ситуации со своим будущим 2
13:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» не представил новую форму из-за ухода Бензема и Асенсио
13:54 · Испания. Ла Лига
«Это больно»: Бензема высказался об уходе из «Реала» 1
13:16 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Месси может повлиять на судьбу игрока «Манчестер Сити»
12:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» близка к первому летнему трансферу
Все новости
Рекомендуем