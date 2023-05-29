Бензема признан лучшим французом, играющим за границей

Нападающий «Реала» Карим Бензема в четвертый раз подряд признан лучшим французским игроком, выступающим за рубежом.

Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) назвал Карима Бензема лучшим французом, играющим за границей. В этом году форвард соревновался за эту награду со своим одноклубником – полузащитником Эдуардо Камавинга, защитником Тео Эрнандесом и голкипером Майком Меньяном из «Милана» и нападающим Рандалем Коло-Муани из «Айнтрахта».

Несмотря на частое отсутствие на поле в этом сезоне, Бензема забил 18 голов и сделал 3 ассиста в 23 матчах Ла Лиги.