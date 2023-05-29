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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет оставить Браима Диаса, клуб предлагает «Реалу» 20 миллионов евро

29 Мая 2023 • 13:52 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
04.06 19:30

«Милан» продолжает переговоры с «Реалом» по поводу выкупа полузащитника Браима Диаса на постоянной основе. По информации от Il Corriere dello Sport, для полноценного выкупа испанского хавбека «россонери» готовы выложить 20 миллионов евро.

Пока неизвестно, согласится ли «Реал» на такую сумму компенсации за своего полузащитника. Вполне вероятно, что «королевский клуб» захочет оставить Диаса в команде, чтобы тот заменил Марко Асенсио, который может уйти в конце сезона на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Диас отметился 6 голами и 7 ассистами в чемпионате Италии. Браим проводит третью кампанию на правах аренды за «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Браим Диас
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