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Анчелотти ответил на вопрос об интересе «Реала» к Кейну

03 Июня 2023 • 14:14 Комментировать
Лидс
1:4
Тоттенхэм
окончен

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о возможном приходе в клуб Гарри Кейна.

Нападающий «Тоттенхэма», по сообщениям многочисленных источников, является одной из трансферных целей мадридцев на летнее трансферное окно.

«Гарри Кейн? Не сомневаюсь, всем интересно, что произойдёт в следующем сезоне, но сейчас Кейн принадлежит «Тоттенхэму», и мы должны это уважать.

С нового сезона у нас будет обновлённый состав, какие-то игроки уйдут, кто-то будет подписан. Уверен, «Реал» станет ещё более конкурентоспособной командой», – цитирует Madrid Xtra итальянского наставника.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Карло Анчелотти Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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