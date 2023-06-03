Анчелотти ответил на вопрос об интересе «Реала» к Кейну

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о возможном приходе в клуб Гарри Кейна.

Нападающий «Тоттенхэма», по сообщениям многочисленных источников, является одной из трансферных целей мадридцев на летнее трансферное окно.

«Гарри Кейн? Не сомневаюсь, всем интересно, что произойдёт в следующем сезоне, но сейчас Кейн принадлежит «Тоттенхэму», и мы должны это уважать.

С нового сезона у нас будет обновлённый состав, какие-то игроки уйдут, кто-то будет подписан. Уверен, «Реал» станет ещё более конкурентоспособной командой», – цитирует Madrid Xtra итальянского наставника.