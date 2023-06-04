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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема покидает «Реал» официально

04 Июня 2023 • 13:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
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Через 4 ч. 55 мин.

Форвард «Реала» Карим Бензема покинет команду после окончания текущего сезона. Об этом мадридский клуб сообщил на своем официальном сайте.

35-летний французский нападающий выступал за «Реал» с 2009 года. За это время игрок провел в футболке «сливочных» 647 матчей с учетом всех турниров, в которых забил 353 мяча и стал автором 165 результативных передач.

Вместе с «Реалом» Бензема четыре раза становился чемпионом Испании, три раза завоевал Кубок страны и четырежды выигрывал Суперкубок Испании. Помимо этого, француз пять раз был победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также поднял над головой четыре Суперкубка УЕФА.

В 2022 году Бензема получил самую престижную индивидуальную награду в футболе — «Золотой мяч».

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