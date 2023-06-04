Бензема побил рекорд Роналду в матчах с «Атлетиком»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметился забитым мячом в своём прощальном матче за команду.

Француз поразил ворота на 72-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый. Согласно сведениям Squawka, этот гол стал для Бензема 18-м в ворота «Атлетика» Бильбао в рамках Ла Лиги – рекордный показатель. Прежним рекордсменом по забитым мячам в поединках с баскским коллективом был Криштиану Роналду, выступавший за «Реал» с 2009 по 2018 год.

Напомним, что Карим Бензема покинет ряды мадридцев после завершения текущего сезона.

Текстовая трансляция матча «Реал» – «Атлетик» доступна на сайте LiveResult.ru.