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Бензема побил рекорд Роналду в матчах с «Атлетиком»

04 Июня 2023 • 21:14 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Атлетик Б
окончен

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметился забитым мячом в своём прощальном матче за команду.

Француз поразил ворота на 72-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый. Согласно сведениям Squawka, этот гол стал для Бензема 18-м в ворота «Атлетика» Бильбао в рамках Ла Лиги – рекордный показатель. Прежним рекордсменом по забитым мячам в поединках с баскским коллективом был Криштиану Роналду, выступавший за «Реал» с 2009 по 2018 год.

Напомним, что Карим Бензема покинет ряды мадридцев после завершения текущего сезона.

Текстовая трансляция матча «Реал» – «Атлетик» доступна на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Атлетик Бильбао Карим Бензема
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