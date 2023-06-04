Перес хочет, чтобы Бензема остался в «Реале» после завершения карьеры

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема ещё не определился со своим будущим.

Переход 35-летнего игрока в саудовский «Аль-Иттихад» казался почти неизбежным, однако француз так и не поставил подпись под договором – дело ограничилось лишь устным согласием. Как информирует журналист Санти Ауна, президент «Реала» Флорентино Перес очень хотел бы сохранить Бензема в клубе. Отмечается, что форварду будет предложена должность в клубе после завершения игровой карьеры, если он продолжит выступления в Мадриде.

Карим Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.