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Перес хочет, чтобы Бензема остался в «Реале» после завершения карьеры

04 Июня 2023 • 00:26 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
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Через 18 ч. 37 мин.

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема ещё не определился со своим будущим.

Переход 35-летнего игрока в саудовский «Аль-Иттихад» казался почти неизбежным, однако француз так и не поставил подпись под договором – дело ограничилось лишь устным согласием. Как информирует журналист Санти Ауна, президент «Реала» Флорентино Перес очень хотел бы сохранить Бензема в клубе. Отмечается, что форварду будет предложена должность в клубе после завершения игровой карьеры, если он продолжит выступления в Мадриде.

Карим Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Флорентино Перес Аль-Иттихад
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