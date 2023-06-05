Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес принял решение продлить контракт с клубом.

По информации Marca, Начо подпишет новое соглашение с клубом и останется в «Реале» еще минимум на один сезон. Источник уточняет, что он продолжит играть при тех же условиях в контракте.

Также сообщается, что Начо будет носить капитанскую повязку «Реала» в следующем сезоне.

Начо – воспитанник «Реала». В структуре клуба он находится с 2001 года, а за основную команду он дебютировал в 2011-м. В минувшем сезоне испанец провел за «сливочных» 44 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.