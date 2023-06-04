Анчелотти прокомментировал будущее Себальоса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что клубу удастся продлить контракт Дани Себальоса.

Текущее соглашение 26-летнего полузащитника истекает в конце месяца, и руководство «Реала» уже сделало игроку конкретное предложение. По словам Анчелотти, договорённость будет достигнута с высокой долей вероятности: «Думаю, Себальос останется в «Реале», – заявил рулевой «сливочных».

Дани Себальос провёл 46 поединков за «Реал» во всех турнирах завершившейся кампании, записав себе в актив один забитый мяч и девять результативных пасов. В общей сложности на счету хавбека 120 встреч в составе мадридского гранда.