Бэйл: «Первый триумф в Лиге чемпионов с «Реалом» – особенный момент»

Бывший футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл вспомнил, как впервые выиграл Лигу чемпионов.

Валлиец пополнил ряды «сливочных» в 2013 году, а уже в конце сезона-2013/14 поднял над головой трофей Лиги чемпионов. Позднее команда с Бэйлом в составе ещё четыре раза добивалась успеха в самом престижном еврокубке.

«Первый триумф с «Реалом» в Лиге чемпионов – особенный момент. Клуб какое-то время не мог этого добиться, что подталкивало нас к победе. В финале в 2014 году [против «Атлетико», 4:1], я должен был забить ещё в основное время, но в итоге забил в дополнительное. Эмоции после того матча были непередаваемыми, и именно это стало одним из стимулов снова выигрывать Лигу чемпионов в дальнейшем», – цитирует Madrid Zone Бэйла.