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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда «Реал» объявит о подписании Хоселу слухи

14 Июня 2023 • 02:12 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Атлетик Б
окончен

Нападающий «Эспаньола» Хоселу в скором времени присоединится к мадридскому «Реалу».

По достоверным данным, 33-летний игрок уже согласовал условия контракта со «сливочными». Как сообщает Onda Cero, о переходе будет объявлено официально в понедельник, а презентация форварда в качестве новичка «Реала» запланирована на вторник.

Хоселу занял третье место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги – 2022/23, отметившись 16 забитыми мячами в 34 встречах. Несмотря на впечатляющую результативность футболиста, «Эспаньол» не сумел сохранить прописку в высшем дивизионе, финишировав на 19-й позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эспаньол Хоселу трансферы футбола - лето 2023
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