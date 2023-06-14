Нападающий «Эспаньола» Хоселу в скором времени присоединится к мадридскому «Реалу».

По достоверным данным, 33-летний игрок уже согласовал условия контракта со «сливочными». Как сообщает Onda Cero, о переходе будет объявлено официально в понедельник, а презентация форварда в качестве новичка «Реала» запланирована на вторник.

Хоселу занял третье место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги – 2022/23, отметившись 16 забитыми мячами в 34 встречах. Несмотря на впечатляющую результативность футболиста, «Эспаньол» не сумел сохранить прописку в высшем дивизионе, финишировав на 19-й позиции.