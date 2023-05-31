«Реал» принял решение относительно будущего Браима Диаса

Мадридский «Реал» надеется сохранить в своих рядах полузащитника Браима Диаса.

С начала прошлого сезона испанец выступает за «Милан» на правах аренды. Итальянский клуб заинтересован в выкупе 23-летнего футболиста, но «Реал» не хотел бы продавать хавбека. Согласно сведениям Relevo, мадридцы намерены продлить контракт с Диасом, однако не станут препятствовать его уходу, если сам игрок изъявит такое желание.

В текущем сезоне Браим Диас провёл 44 матча за «Милан» во всех турнирах, записав себе в актив семь забитых мячей и шесть результативных передач. Его действующий договор с «Реалом» рассчитан до 2025 года.