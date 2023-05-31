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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» принял решение относительно будущего Браима Диаса

31 Мая 2023 • 23:49 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
04.06 19:30

Мадридский «Реал» надеется сохранить в своих рядах полузащитника Браима Диаса.

С начала прошлого сезона испанец выступает за «Милан» на правах аренды. Итальянский клуб заинтересован в выкупе 23-летнего футболиста, но «Реал» не хотел бы продавать хавбека. Согласно сведениям Relevo, мадридцы намерены продлить контракт с Диасом, однако не станут препятствовать его уходу, если сам игрок изъявит такое желание.

В текущем сезоне Браим Диас провёл 44 матча за «Милан» во всех турнирах, записав себе в актив семь забитых мячей и шесть результативных передач. Его действующий договор с «Реалом» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Браим Диас трансферы футбола - лето 2023
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