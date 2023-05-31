Ферлан Менди хочет продлить контракт с «Реалом», но клуб не разделяет его желание

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди хотел бы подольше задержаться в своей команде. По информации от Marca, француз хочет продлить свой контракт, который истекает летом 2025 года.

Тем не менее, руководство «Реала» не разделяет желание футболиста. «Королевский клуб» всерьёз задумывается о продаже француз в это ближайшее трансферное окно. Руководство не устраивают выступления, а также частые травмы Менди.

Ранее Ферлана связывали с возвращением в Лигу 1, где в его услугах заинтересован «ПСЖ». В этом сезоне Менди записал на свой актив одну результативную передачу в 18 матчах чемпионата Испании.