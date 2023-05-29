Мадридский «Реал» рассчитывает усилиться нападающим топ-уровня, если Карим Бензема покинет клуб.

Как известно, «сливочные» близки к подписанию форварда «Эспаньола» Хоселу. По информации журналиста Альфредо Матильи, 33-летний игрок не рассматривается как потенциальная замена Кариму Бензема. Если француз покинет «Реал» грядущим летом, клуб займётся поиском статусного игрока, способного заменить действующего обладателя «Золотого мяча» в стартовом составе команды.

Одной из трансферных целей «Реала» считается нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Впрочем, данные слухи пока не нашли подтверждения.