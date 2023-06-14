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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго: «Я буду очень рад приходу Мбаппе»

14 Июня 2023 • 20:46 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Атлетик Б
окончен

Нападающий мадридского «Реала» Родриго высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«От 1 до 10, насколько я рад играть с Мбаппе? На 10. Он феномен. Один из лучших в мире. Нам нужен игрок на этой позиции. Я буду очень рад приходу Мбаппе», – приводит слова бразильского форварда издание COPE.

Напомним, что руководство «Пари Сен-Жермен» выставило одного из своих лидеров на продажу, а издание Le Parisienуже назвало возможную зарплату Мбаппе в мадридском клубе. Килиан провёл 260 матчей в футболке «ПСЖ», забив 212 голов. В прошедшей кампании он стал автором 41 забитого мяча и десяти ассистов в 43 встречах.

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Реал Мадрид Родриго Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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