«Реал» нацелился на нападающего «Челси»

Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Челси» Каю Хаверцу, сообщает журналист Хосе Феликс Диас.

По сведениям источника, в испанском клубе рассматривают 23-летнего немца в качестве своего нового форварда. Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Реал» может покинуть французский нападающий Карим Бензема, интерес к которому проявляет саудовский «Аль-Иттихад».

В текущем сезоне Хаверц провёл в составе «Челси» 47 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 60 миллионов евро. Напомним, что цвета лондонского клуба футболист защищает с осени 2020 года.