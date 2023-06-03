Романо: «Реал» предложит Диасу долгосрочный контракт»

Мадридский «Реал» намерен продлить соглашение с полузащитником Браимом Диасом.

23-летний футболист вернётся в Мадрид после аренды в «Милане». По информации инсайдера Фабрицио Романо, в «королевском клубе» рассчитывают на Диаса, и в скором времени ему будет предложен обновлённый контракт, рассчитанный до 2027 года. Действующий трудовой договор хавбека истекает летом 2025 года.

Браим Диас провёл 44 матча за «Милан» в текущей кампании. В активе испанца семь забитых мячей и шесть результативных передач. «Россонери» имели опцию выкупа игрока, но не смогли согласовать сделку с «Реалом».