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«Барселоне» нравится Асенсио, но каталонцы не хотят начинать войну с «Реалом»

27 Мая 2023 • 13:31 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
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28.05 20:00

Каталонская «Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника «Реала» Марко Асенсио, который в конце сезона может стать свободным агентом. Журналист Рожер Торелло сообщает, что футболист очень нравится тренеру «сине-гранатовых» Хави Эрнандесу, который считает Асенсио игроком, отлично подходящим под стиль «Барселоны».

Тем не менее, «Барселона» не намерена подписывать Асенсио, так как не хочет начинать войну с мадридским «Реалом». Источник сообщает, что «сине-гранатовые» опасаются реакции от «королевского клуба», который тоже может попытаться подписать какого-нибудь игрока «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Марко Асенсио трансферы футбола - лето 2023
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