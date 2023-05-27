«Барселоне» нравится Асенсио, но каталонцы не хотят начинать войну с «Реалом»

Каталонская «Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника «Реала» Марко Асенсио, который в конце сезона может стать свободным агентом. Журналист Рожер Торелло сообщает, что футболист очень нравится тренеру «сине-гранатовых» Хави Эрнандесу, который считает Асенсио игроком, отлично подходящим под стиль «Барселоны».

Тем не менее, «Барселона» не намерена подписывать Асенсио, так как не хочет начинать войну с мадридским «Реалом». Источник сообщает, что «сине-гранатовые» опасаются реакции от «королевского клуба», который тоже может попытаться подписать какого-нибудь игрока «Барселоны».