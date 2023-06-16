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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти недоволен отношением к себе со стороны руководства «Реала» слухи

16 Июня 2023 • 22:26 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Атлетик Б
окончен

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не в восторге от положения дел.

Специалист намерен отработать во главе «сливочных» предстоящий сезон, несмотря на открытый интерес из Федерации футбола Бразилии, но отношения между итальянским рулевым и советом директоров «Реала» оставляют желать лучшего, докладывает Relevo. Специалист недоволен тем, что в клубе не принимают во внимание его мнение по вопросу трансферов. По мнению Анчелотти, руководство мадридского гранда не выполнило некоторые обещания по усилению состава.

В прошедшем сезона Карло Анчелотти привёл «Реал» к победе в Кубке Испании, а также добрался с командой до полуфинала Лиги чемпионов и занял второе место в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии
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