Барбоза: Если Бензема уедет в Саудовскую Аравию, то попрощается с большим футболом

Футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на уход нападающего Карима Бензема из мадридского «Реала». Ранее сообщалось, что французский форвард близок к переезду в Саудовскую Аравию.

«Думаю, что Карим еще может играть на высоком уровне и есть команды, которые в нем заинтересованы. Но если он решит продолжить карьеру в Саудовской Аравии, то естественно сам попрощается с большим футболом», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

В текущем сезоне 35-летний Бензема принял участие в 42 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 30 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Бензема покидает «Реал»

Названа дата прощальной пресс-конференции Бензема с «Реалом»