«Аль-Иттихад» ждёт ответа от Бензема в ближайшее время

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» в ближайшее время ждёт ответа от нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема. Француз должен принять решение по поводу своего будущего.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что у Бензема на столе есть предложение с зарплатой в размере 100 миллионов евро в год, но француз пока не дал окончательное согласие «Аль-Иттихаду». Решение футболиста также ждёт мадридский «Реал», который готов продлить истекающий контракт Карима.

Напомним, Бензема выступает на «Сантьяго Бернабеу» с 2009 года, когда «королевский клуб» выкупил французского форварда у «Лиона».