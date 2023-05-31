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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Аль-Иттихад» ждёт ответа от Бензема в ближайшее время

31 Мая 2023 • 11:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
04.06 19:30

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» в ближайшее время ждёт ответа от нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема. Француз должен принять решение по поводу своего будущего.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что у Бензема на столе есть предложение с зарплатой в размере 100 миллионов евро в год, но француз пока не дал окончательное согласие «Аль-Иттихаду». Решение футболиста также ждёт мадридский «Реал», который готов продлить истекающий контракт Карима.

Напомним, Бензема выступает на «Сантьяго Бернабеу» с 2009 года, когда «королевский клуб» выкупил французского форварда у «Лиона».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Аль-Иттихад трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
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