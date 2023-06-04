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Названы условия нового контракта Себальоса в «Реале»

04 Июня 2023 • 22:15 Комментировать (1)
Реал Мадрид
1:1
Атлетик Б
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Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос близок к продлению контракта с клубом.

Переговоры с хавбеком затянулись из-за его намерения получить роль постоянного игрока стартового состава – «Реал» не готов дать ему такие гарантии. Как сообщает журналист Марио Кортехана, 26-летнему футболисту предложен договор, рассчитанный до 2026 года, а зарплата составит порядка 5 млн евро в год. Себальос доволен всеми предложенными условиями, но всё ещё надеется на статус игрока основы. Тем не менее, по данным источника, соглашение вот-вот будет подписано.

Дани Себальос принадлежит «Реалу» с 2017 года. В его услугах, по слухам, заинтересован миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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Комментарии (1)
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Ando Loko
04 Июня 2023 в 22:37
Основы. Ну да, конечно.
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