Будущее нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема может решиться уже на этой неделе.

Как сообщает издание Onda Cero, президент «Реала» Флорентино Перес и Карим Бензема провели встречу, на которой они обсудили предложение французу из Саудовской Аравии, где в настоящий момент выступает бывший одноклубник Бензема Криштиану Роналду.

Согласно информации источника, окончательное решение будет принято до воскресенья. Президент мадридского «Реала» пообещал уважать любое решение, которое примет французский нападающий.

В сезоне 2022/23 Бензема сыграл 42 матча, в которых забил 30 голов и отдал 6 результативных передач.