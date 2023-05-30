«Реал» бесплатно подпишет Хоселу на правах аренды

Мадридский «Реал» арендует нападающего «Эспаньола» Хоселу на один год. По информации от Marca, «королевский клуб» не заплатит ни цента за услуги испанского форварда, который ранее в своей карьере уже защищал цвета «сливочных».

Дело в том, что у Хоселу есть опция в контракте, согласно которой, футболист может покинуть «Эспаньол» бесплатно на правах аренды, если команда вылетит во второй дивизион. Напомним, недавно каталонский клуб оформил вылет в Сегунду.

Хоселу является третьим лучшим бомбардиром этого розыгрыша Ла Лиги с 16 голами. «Реал» берёт испанца на роль второго номера, несмотря на то, что Карим Бензема сейчас близок к уходу.