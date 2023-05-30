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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» бесплатно подпишет Хоселу на правах аренды

30 Мая 2023 • 15:41 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
04.06 19:30

Мадридский «Реал» арендует нападающего «Эспаньола» Хоселу на один год. По информации от Marca, «королевский клуб» не заплатит ни цента за услуги испанского форварда, который ранее в своей карьере уже защищал цвета «сливочных».

Дело в том, что у Хоселу есть опция в контракте, согласно которой, футболист может покинуть «Эспаньол» бесплатно на правах аренды, если команда вылетит во второй дивизион. Напомним, недавно каталонский клуб оформил вылет в Сегунду.

Хоселу является третьим лучшим бомбардиром этого розыгрыша Ла Лиги с 16 голами. «Реал» берёт испанца на роль второго номера, несмотря на то, что Карим Бензема сейчас близок к уходу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эспаньол Хоселу трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
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