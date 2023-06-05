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Мариано попрощался с «Реалом»

05 Июня 2023 • 21:17 Комментировать (1)
Реал Мадрид
1:1
Атлетик Б
окончен

Бразильский нападающий Мариано Диас, выступавший за мадридский «Реал», опубликовал прощальное видео.

Мариано рассказал, что у него был непростой путь, но его отец всегда внушал ему не сдаваться и бороться за мечты. Мариано выразил благодарность всем, кто был частью его футбольного пути, и признал, что не всегда получал достаточно минут на поле, но старался отдавать все силы за команду.

«Для меня было честью играть с этими товарищами по команде и для этих болельщиков. Я буду бесконечно благодарен всем: работникам, персоналу, физиотерапевтам, врачам, уборщикам, охране», – сказал Мариано.

Мариано стал игроком «Реала» в 2018 году, куда перешел из «Лиона». В составе мадридского клуба бразилец провел 84 матча, в которых забил 12 голов и отдал 3 ассиста. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мариано Диас
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Комментарии (1)
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NOBODY
05 Июня 2023 в 22:30
фанаты рыдают... )))))))))
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