Мариано попрощался с «Реалом»

Бразильский нападающий Мариано Диас, выступавший за мадридский «Реал», опубликовал прощальное видео.

Мариано рассказал, что у него был непростой путь, но его отец всегда внушал ему не сдаваться и бороться за мечты. Мариано выразил благодарность всем, кто был частью его футбольного пути, и признал, что не всегда получал достаточно минут на поле, но старался отдавать все силы за команду.

«Для меня было честью играть с этими товарищами по команде и для этих болельщиков. Я буду бесконечно благодарен всем: работникам, персоналу, физиотерапевтам, врачам, уборщикам, охране», – сказал Мариано.

Мариано стал игроком «Реала» в 2018 году, куда перешел из «Лиона». В составе мадридского клуба бразилец провел 84 матча, в которых забил 12 голов и отдал 3 ассиста.