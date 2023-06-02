«Реал» не рассматривает Браима Диаса в качестве замены Асенсио – клуб ищет звёздного атакующего игрока

Полузащитник Браим Диас не станет заменой Марко Асенсио в мадридском «Реале».

27-летний вингер решил покинуть «королевский клуб», отказавшись продлевать истекающий контракт. Предполагалось, что заменить Асенсио в «Реале» может Браим Диас, который вернётся из аренды в «Милане», однако в Мадриде оценивают ситуацию иначе: по данным Relevo, боссы «Реала» намерены заменить Асенсио звёздным игроком, в то время как Диас будет использоваться как опция для ротации.

Как стало известно из недавних сообщений СМИ, Марко Асенсио близок к переходу в «Пари Сен-Жермен». Цвета «Реала» испанец защищает с 2015 года.