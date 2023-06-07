Роналду: «Реал» продолжит выигрывать Лигу чемпионов в будущем»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о будущем мадридского «Реала».

Португалец выступал за «королевский клуб» с 2009 по 2018 год. Звёздный форвард помог «Реалу» четырежды выиграть Лигу чемпионов, а после его ухода команда ещё однажды завоевала трофей.

«Не сомневаюсь, что в будущем «Реал» продолжит выигрывать Лигу чемпионов, – заявил Роналду, в настоящий момент находящийся в столице Испании. – Мадрид всегда будет моим домом. Хочу вернуться сюда, когда завершу карьеру. Находиться здесь – большое удовольствие для меня», – приводит издание Relevo слова 38-летнего футболиста.