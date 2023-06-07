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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналду: «Реал» продолжит выигрывать Лигу чемпионов в будущем»

07 Июня 2023 • 20:51 Комментировать (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
3:0
Аль-Фатех
окончен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о будущем мадридского «Реала».

Португалец выступал за «королевский клуб» с 2009 по 2018 год. Звёздный форвард помог «Реалу» четырежды выиграть Лигу чемпионов, а после его ухода команда ещё однажды завоевала трофей.

«Не сомневаюсь, что в будущем «Реал» продолжит выигрывать Лигу чемпионов, – заявил Роналду, в настоящий момент находящийся в столице Испании. – Мадрид всегда будет моим домом. Хочу вернуться сюда, когда завершу карьеру. Находиться здесь – большое удовольствие для меня», – приводит издание Relevo слова 38-летнего футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (3)
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ингерман
07 Июня 2023 в 21:24
ай молодец кришти! и ента правильна.. )))
NOBODY
07 Июня 2023 в 21:11
ясен пень выиграет...
Alex1972
07 Июня 2023 в 21:05
Засохни... Сегодня день Месси.. А-ха-ха-ха..😄🤭..
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