Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Федерико Вальверде рассказал, как относится к решению Месси перейти в «Интер Майами»

10 Июня 2023 • 02:09 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Атлетик Б
окончен

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде ответил на вопрос о переезде Лионеля Месси в МЛС.

35-летний аргентинец перешёл в «Интер Майами» из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента.

«Месси – это Месси, – делится мыслями Вальверде. – Мы знаем, какой это игрок, какая личность. Его можно назвать иконой не только футбола, но и всего спорта вообще. Мы должны уважать его, продолжать им восхищаться и желать всего наилучшего», – сказал в интервью ESPN уругваец, противостоявший Месси на поле во времена выступления того за «Барселону».

Лионель Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 года. На его подписание также рассчитывали «Аль-Хиляль» и «Барселона».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси ПСЖ Федерико Вальверде Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
02:09 · Испания. Ла Лига
Федерико Вальверде рассказал, как относится к решению Месси перейти в «Интер Майами»
01:07 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» не беспокоятся из-за слов агента Дэвиса о «Реале»
00:12 · Испания. Ла Лига
Бэйл: «Первый триумф в Лиге чемпионов с «Реалом» – особенный момент»
09 Июня
23:46 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделает предложение по Субименди, которого считают «новым Бускетсом»
23:36 · Испания. Ла Лига
Беллингем не горит желанием играть в «Реале» под бывшим номером Роналду и Рауля слухи
23:25 · Испания. Ла Лига
Зеедорф назвал претендентов на «Золотой мяч»
22:56 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» усилился защитником «Ренна» официально
21:56 · Испания. Ла Лига
Агуэро: «Месси поступил правильно, решив не ждать «Барселону» до последнего»
21:35 · Германия. Бундеслига
Алаба уговаривает Дэвиса на трансфер в «Реал» слухи
21:17 · Испания. Ла Лига
Начо подпишет новый контракт с «Реалом» в ближайшие дни слухи
20:59 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» отказалась от Неймара – названы причины 1 слухи
20:04 · Англия. Премьер-лига
«Реал» сомневается в необходимости покупки Кейна слухи
19:40 · Испания. Ла Лига
​Модрич может уйти из «Реала» вслед за Бензема слухи
19:40 · Англия. Премьер-лига
Хаверц все еще может перейти в «Реал» слухи
18:44 · Германия. Бундеслига
​Агент Альфонсо Дэвиса: «Я большой фанат «Реала»
Все новости
Рекомендуем