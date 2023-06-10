Федерико Вальверде рассказал, как относится к решению Месси перейти в «Интер Майами»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде ответил на вопрос о переезде Лионеля Месси в МЛС.

35-летний аргентинец перешёл в «Интер Майами» из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента.

«Месси – это Месси, – делится мыслями Вальверде. – Мы знаем, какой это игрок, какая личность. Его можно назвать иконой не только футбола, но и всего спорта вообще. Мы должны уважать его, продолжать им восхищаться и желать всего наилучшего», – сказал в интервью ESPN уругваец, противостоявший Месси на поле во времена выступления того за «Барселону».

Лионель Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 года. На его подписание также рассчитывали «Аль-Хиляль» и «Барселона».