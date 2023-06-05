Стали известны наказания фанатов «Валенсии», причастных к расизму в адрес Винисиуса

В результате расследования инцидента, произошедшего во время матча между «Валенсией» и мадридским «Реалом» в испанской Ла Лиге, Государственный комитет принял решение о наказании трех болельщиков, допустивших расистские оскорбления в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

Согласно информации Marca, все трое нарушителей получили годичный запрет на посещение стадионов и штраф в размере 5000 евро.

Напомним, во время матча болельщики «летучих мышей» оскорбляли Винисуса на почве расизма. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и осуждение со стороны спортивного сообщества.