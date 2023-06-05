Винисиус стал лидером по обводкам в минувшем сезоне

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал лидером по количеству успешных обводок среди всех футболистов в пяти лучших европейских лигах в сезоне 2022/23.

По данным популярного аналитического портала WhoScored, бразильский нападающий совершил 112 успешных обводок в минувшем сезоне.

В сезоне 2022/23 Винисиус Жуниор провел в составе мадридского «Реала» 55 матчей во всех соревнованиях. Нападающий стал автором 23 голов, а также отдал 21 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнюю бразильскую звезду в 120 миллионов евро.