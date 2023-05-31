В «Реале» считают, что Себальос продлит контракт

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос в скором времени должен продлить контракт с клубом.

26-летний футболист не торопился ставить подпись под новым договором, поскольку не был уверен относительно своей роли в команде. По сведениям журналиста Марио Кортеханы, хавбек продолжает изучать последнее предложение «Реала», но в «королевском клубе» почти не сомневаются в положительном ответе. Переговоры вот-вот завершатся успехом.

Дани Себальос принадлежит «Реалу» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провёл 45 матчей, отметившись в них одним голом и девятью результативными пасами.