Анчелотти рассказал, каким игроком «Реал» должен заменить Бензема

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился размышлениями на тему будущего преемника Карима Бензема.

В воскресенье 35-летний француз провёл свой последний матч за «Реал», отметив это событие забитым мячом в ворота «Атлетика» Бильбао (1:1). Судя по всему, в скором времени форвард будет представлен в качестве новичка саудовского «Аль-Иттихада».

«Бензема сообщил нам о своём решении сегодня утром, и это было неожиданно. Теперь нам предстоит подумать, кем его заменить. Мы обязательно подпишем нападающих.

Мы хотим подписать форварда, который способен забивать и хорош в командной игре – то есть форварда, который хорошо играет в футбол», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо рулевого.