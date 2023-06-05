Анчелотти: «Я точно останусь в «Реале»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что никуда не уйдёт.

Итальянец является давней целью представителей Федерации футбола Бразилии, которые хотят видеть специалиста в должности главного тренера «пентакампеонов». В воскресенье «сливочные» провели свой последний матч в сезоне-2022/23, сыграв вничью с «Атлетиком» (1:1), и после завершения встречи Анчелотти ожидаемо получил от журналистов вопрос о будущем: «Я точно останусь в «Реале» на следующий сезон, 100%», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова наставника.

«Реал» финишировал на второй строчке в Ла Лиге, уступив «Барселоне» десять очков.