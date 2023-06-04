Нападающий «Реала» Карим Бензема покидает испанский клуб.

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, во вторник, 6 июня, «Реал» проведет специальную пресс-конференцию, которая будет посвящена расставанию с Бензема. Ранее «сливочные» официально объявили об уходе 35-летнего француза на правах свободного агента.

Напомним, действующий обладатель «Золотого мяча» выступает за «Реал» с 2009 года. В текущем сезоне Бензема провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и записал в свой актив шесть результативных передач.

Сегодня, 4 июня, команда Карла Анчелотти проведет последний матч сезона, в котором встретится с «Атлетиком» из Бильбао.

Бензема покидает «Реал»