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«Реал» уже нашёл замену Бензема слухи

04 Июня 2023 • 14:41 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
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Через 3 ч. 37 мин.

Мадридский «Реал» нашёл футболиста, который заменит уходящего этим летом нападающего Карима Бензема. Прощальная пресс-конференция француза состоится 6 июня.

По сведениям журналиста El Chiringuito TV Хосе Луиса Санчеса, форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн является приоритетной трансферной целью «сливочных». Ранее клуб еще рассматривал кандидатуру нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который скоро станет свободным агентом, однако сейчас «Реал» принял решение отказаться от бразильца.

В текущем сезоне 29-летний Кейн забил 32 мяча и отдал 5 результативных передач в 49 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Бензема покидает «Реал»

Названа дата прощальной пресс-конференции Бензема с «Реалом»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Ливерпуль Карим Бензема Роберто Фирмино Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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