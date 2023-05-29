Анчелотти нравится Фирмино, но «Реал» пока не принял решение по форварду

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти хотел бы видеть в своей команде нападающего Роберто Фирмино, который вскоре станет свободным агентом после ухода из «Ливерпуля». Напомним, вчера бразилец провёл свой прощальный матч за команду Юргена Клоппа, где отметился голом в ворота «Саутгемптона».

Diario AS сообщает, что Анчелотти нравится профиль и опыт Фирмино. Итальянец считает, что Роберто может стать серьёзным конкурентом для Карима Бензема в следующем сезоне. Тем не менее, руководство «Реала» пока не приняло решение по поводу того, стоит ли клубу приглашать 31-летнего бразильца.