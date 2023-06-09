Защитник мадридского «Реала» Начо скоро подпишет новый контракт с клубом.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, Начо подпишет новый контракт с «Реалом» на следующей неделе. Романо добавил, что все необходимые документы готовы, а сделка уже завершена. О ней будет официально объявлено в течение ближайших 3-4 дней. Соглашение будет действовать до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что условия контракта останутся без изменений. Также Начо в будущем сезоне будет капитаном мадридцев.

В минувшем сезоне испанец провел за «сливочных» 44 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.