Нападающий «Реала» Карим Бензема получил огромное предложение от клуба из Саудовской Аравии.

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что представители Бензема сообщили мадридскому «Реалу», что он серьезно рассматривает данное предложение и скоро примет окончательное решение.

В то же время, как дополнил Романо, у «Реала» с прошлого года готово новое предложение для Бензема, однако на данный момент никаких договоренностей еще не было.

Несмотря на многочисленные травмы, в этом сезоне Бензема по-прежнему является одним из ключевых игроков мадридцев. В розыгрыше 2022/23 форвард провел 42 матча, в которых забил 30 голов.